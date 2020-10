Maradona compie 60 anni: i video messaggi di auguri di tutti i campioni del calcio

Oggi Diego Armando Maradona compie 60 anni.

Il Mondo, calcistico e non, si è fermato per fare gli auguri al grande Pibe de Oro. Un fuoriclasse che ha cambiato il mondo del calcio.

Sulla pagine social di Maradona, è stato pubblicato un video collage con tutti gli auguri pervenuti al Pibe. Auguri di grandi campioni del calcio attuale e passato. Un video molto bello e significativo.

Lo stesso Maradona, nel condividere il video, ha ringraziato tutti per gli auguri e ha scritto: “Festeggio i miei 60 anni, con questi meravigliosi messaggi che mi danno la vita. Grazie per tutto questo affetto, grazie per la vostra amicizia. Questo è il miglior regalo di compleanno che abbiate mai potuto farmi. E grazie anche a tutta la mia squadra per avermi preparato questa grande sorpresa”.

Foto: Mundo Deportivo