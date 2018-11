Maradona attacca ancora Scaloni: “Vuole andare al Mondiale da ct? Sì, ma di motociclismo…”

Diego Armando Maradona, attualmente alla guida dei Dorados, è tornato ad attaccare il ct dell’Argentina Lionel Scaloni: “Martino ct del Messico? Ho giocato con lui ed è una persona fantastica. Noi argentini abbiamo questo ragazzo, Scaloni, che è stato spinto al ruolo di ct e dunque non ha colpe. Il problema è che se lui dice ‘voglio andare al Mondiale da ct’ io gli rispondo che al massimo può andare a quello di motociclismo, non di calcio. Mi arrabbio quando penso che un allenatore senza alcun titolo è il ct della mia Nazionale e uno come Martino potrebbe diventare il ct del Messico”.

Foto: RT.com