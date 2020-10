Maradona 60: il calcio di ieri, il calcio di sempre

Diego Maradona soffia su 60 candeline, auguri. Siamo dinanzi a un personaggio unico che, sulla carta, appartiene a diverse generazioni fa ma che è entrato nel mito, per sempre. Maradona ha avuto il potere, con la sua classe, di infiammare Napoli che lo ricorda e che lo ricorderà in eterno come se fosse ancora lì, con le sue giocate meravigliose a caricarsi sulle spalle i desideri e i sogni di una città intera.

Diego è stato, è e resterà il simbolo di un’Argentina fantastica che, quando aveva un problema, sapeva cosa fare e come fare, rivolgendosi a lui per la soluzione assicurata dal genio. Diego Maradona non vale un dibattito e la domanda più banale: chi è il migliore di sempre? I paragoni con altre ere calcistiche non avrebbero motivo di essere, nel caso specifico a maggior ragione. Perché lui è il calcio di ieri, di oggi, di sempre e per sempre, quindi andiamo ben oltre qualsiasi tipo di confronto. Buon compleanno.

Foto: Instagram personale