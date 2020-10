Maradona 60, gli auguri di Pelè: “Buon compleanno mio grande amico, tiferò sempre per te”

La settimana scorsa ha compiuto 80 anni, quest’oggi si congratula con Maradona per i suoi 60. Pelè ha voluto augurare buon compleanno a Maradona, suo “rivale” nella classifica dei più grandi di sempre.

“Ti sosterrò sempre, grande amico mio”. E’ il messaggio di auguri che Pelé ha mandato a Maradona nel giorno del 60° compleanno del campione argentino: “Ti applaudirò sempre. Che il tuo viaggio sia lungo, che tu possa continuare a sorridere e farmi sorridere. Buon compleanno mio grande amico Maradona” ha scritto Pelé sul suo account Instragram, con un post in spagnolo, portoghese e inglese, accompagnato da una foto che ritrae i due insieme. E una settimana fa, in occasione degli 80 anni di O Rei, Maradona si era unito “all’omaggio universale” per “augurare lunga vita a re Pelé”.

Foto: Instagram Pelè