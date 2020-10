Maradona 60, gli auguri di Ancelotti: “Quante botte gli ho dato, ma era impossibile fermarlo”

Nello speciale di France Football dedicato ai 6o anni di Maradona, arrivano anche gli auguri di Carlo Ancelotti, tecnico oggi all’Everton, ma che negli anni ’80-’90 ha affrontato Maradona con le maglie di Roma e Milan.

Il tecnico ha riservato un pensiero al Diez, queste le sue parole: “È il più grande calciatore che abbia mai affrontato. Ho un rispetto totale nei suoi confronti. Ho provato tante volte a fermarlo, ma era impossibile contenerlo. Ho grandi ricordi di lui: ha avuto dei problemi durante la sua carriera ma è stato un grande avversario, un giocatore fantastico. L’epoca in cui abbiamo giocato era quella della grande rivalità tra Napoli e Milan. Avevano una grande squadra, con Maradona e Careca. Io provavo anche metodi poco leciti per fermarlo, ma era irresistibile. Se vogliamo essere franchi, i colpi che gli ho dato me li ha anche restituiti”.

Foto: Twitter uff. Everton