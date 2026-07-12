Manzambi, colpo di scena: rifiuta il Newcastle e si avvicina all’Aston Villa
12/07/2026 | 22:52:00
Manzambi vicino all’Aston Villa, colpo di scena nell’affare che sembrava aver ormai proiettato lo svizzero al Newcastle. Secondo quanto riportato da The Athletic in questi minuti, il ventenne del Friburgo ha categoricamente rifiutato le avances del Newcastle, preferendo un trasferimento all’Aston Villa. Il club di Birmingham aveva individuato nel nazionale svizzero una priorità per rimpolpare la rosa di Unai Emery, soprattutto dopo il grave infortunio al ginocchio subito da Amadou Onana con la nazionale belga. Manzambi si avvicina sempre di più all’Aston Villa.
foto x fifa