Manu Koné: “Da giocatore della Roma voglio battere l’Italia. Porterei Akliouche a visitare la Capitale”

02/10/2026 | 12:20:35

Manu Koné si è espresso in una intervista concessa ai canali ufficiali della Francia: “Da giocatore della Roma voglio vincere contro l’Italia. Ci saranno tante battute e sfottò, ma al di là di questo so che è una partita importante per il Paese e per l’allenatore. Quindi vogliamo vincere. È questa la cosa più importante. So che sarà incredibile tornare allo Stade de France in questo modo. Spero che riusciremo a vincere. Chi porterei a visitare Roma? Maghnes Akliouche. Ne ha bisogno, deve aprirsi un po’ di più”.

Foto: Instagram Koné