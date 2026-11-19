Manso su Owono: “Cerchiamo di aiutarlo a vedere la luce, non ci ha ancora detto cosa vuole fare”

19/11/2026 | 14:11:55

Il tecnico dell‘FC Andorra, Carles Manso, è tornato a parlare della delicata situazione di Jesús Owono, dopo la tragedia che ha coinvolto il portiere e la sanzione di 12 partite. Il club gli sta garantendo sostegno e vicinanza, rispettando i tempi e la privacy del giocatore, che al momento è con la famiglia e non ha ancora comunicato le proprie intenzioni sul futuro. Carles Manso ha aggiornato sulle condizioni e sul momento vissuto da Jesús Owono, portiere dell’Andorra, dopo la tragedia che ha portato alla sua sanzione di 12 partite. L’estremo difensore è ancora isolato, vicino alla propria famiglia, e non ha una data per il ritorno agli allenamenti. Il club continua a garantirgli tutto il sostegno possibile, rispettando la sua privacy e i suoi tempi. “Stiamo cercando di incoraggiarlo e aiutarlo a vedere la luce, perché è una situazione molto delicata e complicata. Con il sostegno di tutti proviamo a fargli recuperare gradualmente una certa normalità nella vita quotidiana. Siamo in contatto costante con lui, ma non ci ha ancora comunicato cosa vuole fare. In questo momento credo che debba stare con la famiglia e le persone più vicine”, ha spiegato Manso. Il tecnico ha ribadito la disponibilità della società ad accompagnare il giocatore in questo percorso: “Gli abbiamo aperto le porte per qualsiasi necessità, sia per un supporto psicologico sia per venire a staccare e cambiare aria. Rispettiamo la sua intimità, i suoi tempi e il suo processo, affinché possa decidere liberamente”. Manso si è soffermato anche sulle parole di Gerard Piqué riguardo alla sanzione, condividendone in parte la posizione: “Sappiamo che è stata una tragedia e una disgrazia enorme, ma confidiamo nelle intenzioni di Jesús. È stata una giocata fortuita durante lo svolgimento della partita, che ha avuto il peggior epilogo possibile. Non ne sottovalutiamo la gravità, ma crediamo nelle sue intenzioni”. Il tecnico ha compreso anche il malessere espresso da alcuni giocatori del Tenerife: “È comprensibile, stanno attraversando un momento molto difficile dopo aver perso un compagno e un amico. Non è semplice. Allo stesso tempo, le parole di Gerard hanno ricevuto anche risposte positive, perché una parte del mondo del calcio considera l’episodio una dinamica fortuita con un esito tragico. Ognuno ha la propria opinione e tutte sono rispettabili. Noi vogliamo stare accanto a Jesús affinché non diventi una seconda vittima di quanto accaduto”. Manso ha poi spostato l’attenzione sulla situazione sportiva dell’Andorra, chiamato a trovare una svolta per uscire dalla zona retrocessione. “Dobbiamo continuare a fare autocritica. Non possiamo parlare ogni settimana di allenamenti di buon livello e grande coinvolgimento senza riuscire a ottenere vittorie o risultati positivi. La dinamica del lavoro è buona, ma evidentemente ci sono aspetti da correggere”. Tra le priorità c’è anche quella di evitare gli errori nei primi minuti, che hanno condizionato diverse partite: “Dobbiamo partire concentrati e non commettere gli errori iniziali che ci stanno costando caro. Nelle gare in cui abbiamo vinto non abbiamo subito gol subito, ed è un aspetto fondamentale da migliorare”.

foto: x Andorra