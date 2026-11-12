Manso, allenatore Andorra: “Non costringeremo Owono a tornare in campo, sarà libero di decidere se farlo”

12/11/2026 | 16:22:12

A nove giorni dalla dolorosa morte di Jesus de Miguel, attaccante trentenne del Tenerife, ha rotto il silenzio l’allenatore dell’Andorra Carles Manso, club coinvolto nel tragico episodio. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Segunda Division contro l’Almeria, ha parlato della situazione legata a Jesus Owono, il portiere protagonista dello scontro di gioco con de Miguel: “Logicamente è molto toccato da tutto ciò che abbiamo vissuto. È una tragedia e in nessun caso intendeva che questo sarebbe stato il risultato. Lui, come principale persona coinvolta, ha una questione molto complicata da gestire e dobbiamo rispettare la sua privacy. In questo momento sappiamo che è con la sua famiglia, la sua gente, gli amici e il suo partner, e ovviamente tutto questo poco a poco immaginiamo che lo aiuterà a gestire meglio la situazione. È ovvio che in questo momento non sta attraversando, come ha detto nella dichiarazione, i suoi giorni migliori, o che stia vivendo praticamente i momenti peggiori della sua vita. L’unica cosa che dobbiamo fare è stargli vicini e cercare di dargli tutto il supporto possibile. È chiaro che in nessun momento sarà costretto a tornare. Gli daremo spazio per sentirsi completamente libero di prendere qualsiasi decisione su voler tornare o meno, quando lo riterrà opportuno e quando si sentirà davvero pronto”.

Foto: X Andorra