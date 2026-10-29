Manolo Gonzalez si congeda con una lettera: “Mi dispiace che sia finita così”

29/10/2026 | 14:55:57

Manolo González affida a una lettera il suo saluto all’Espanyol dopo l’esonero dalla panchina biancoblù. L’allenatore ha voluto ringraziare il club, i tifosi e i giocatori per il percorso condiviso, senza nascondere il dispiacere per il modo in cui si è conclusa la sua esperienza. Un’avventura durata oltre tre stagioni, con la promozione in Liga e la successiva permanenza nella massima serie spagnola tra i traguardi più importanti. Nel suo messaggio, il tecnico ha rivolto un pensiero speciale ai tifosi, che lo hanno sostenuto anche nei momenti più complicati. Manolo ha ringraziato inoltre tutte le persone che hanno lavorato al suo fianco, dallo staff tecnico ai professionisti del club, riconoscendo il contributo di ciascuno ai risultati raggiunti. Il congedo è carico di emozione: nonostante l’amarezza per l’epilogo, l’allenatore conserva il legame con l’Espanyol e guarda con gratitudine agli anni trascorsi sulla panchina catalana. Il suo messaggio si chiude con un saluto diretto ai sostenitori biancoblù: “È stato un onore! Grazie, pericos, per sempre!”.

foto: instagram Gonzalez