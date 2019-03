Manolas sul futuro: “A Roma sto bene, c’è la mia vita. Ora…”

“A Roma sto bene, c’è la mia vita”, parola di Kostas Manolas, intervistato in Grecia al programma Il Turista. Il difensore della Roma si è soffermato sul suo futuro: “Ora sono a un ottimo livello grazie anche alla mia famiglia che ha sempre sostenuto il mio obiettivo. Facevo tre allenamenti al giorno per raggiungere un buon livello e ora ce l’ho fatta. A Roma sto bene, mi piace la mia vita. Affronto la carriera come la vita. Posso andare in alto e ottenere ottimi risultati ma devo sempre rimanere con i piedi per terra e ricordarmi da dove sono partito. Il calcio non ti regala niente: devi lottare per raggiungere gli obiettivi”, ha detto Manolas.

Foto: Twitter ufficiale Roma