Manolas: “Spalletti è stato il miglior allenatore che ho avuto alla Roma. Gasperini sa come far rendere le sue squadre”

17/10/2025 | 17:50:24

Intervistato dal sito ufficiale della Roma, l’ex difensore giallorosso Kostas Manolas ha ripercorso i suoi anni nella Capitale: “Ho giocato più di 200 gare con la Roma, sono arrivato nel 2014 e andato via dopo cinque anni nel 2019. Ne abbiamo viste tante. Spalletti è l’allenatore migliore che ho avuto nella Roma. E ne sono passati tanti bravi. Ma aveva cura di ogni dettaglio, con lui abbiamo fatto il record di punti della Roma (87, ndr) e anche segnato tanti gol. Gasperini è un ottimo allenatore, ha tanta esperienza e sa come far rendere le squadre. La Roma merita di tornare a giocare la Champions League”.

Foto: Instagram Pannaxiakos