Manolas: “Non capisco le critiche su di me e Koulibaly. Viene da 5 stagioni straordinarie”

“Mi aspetto una Napoli diverso da quello visto sabato contro la Roma. Dobbiamo entrare in campo per vincere la partita e centrare la qualificazione”. Ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Napoli, Kostas Manolas, alla vigilia della sfida di Champions del San Paolo contro il Salisburgo.

Il greco, poi, ha aggiunto anche un parere sulle critiche ricevute, sia a livello personale che dal compagno di reparto, Kalidou Koulibaly: “Le critiche sulla coppia di difesa composta da noi due? Abbiamo giocato sei partite su quattordici e in tre di queste non abbiamo subito gol. Non capisco tutte queste critiche nei suoi confronti, specie dopo cinque stagioni straordinarie. Fanno male sia a lui che al Napoli”.

Foto: Napoli Twitter