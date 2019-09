Manolas: “Liverpool? Con la Roma sfiorammo la rimonta. Ora voglio vincere col Napoli”

Kostas Manolas, nuovo difensore del Napoli, ha parlato in vista della sfida contro il Liverpool, avversario già affrontato in semifinale di Champions League con la maglia della Roma: “Col Liverpool abbiamo vinto in casa 4-2 facendo una gara importante nonostante due rigori e un’espulsione negati, c’è un grande rammarico perché con quella squadra lì potevamo anche andare in finale. Loro sono fortissimi, hanno vinto la Champions l’anno scorso, ma sono fiducioso che faremo una grande gara. Se sarà decisiva? Decisive sono tutte le partite, ogni gara conta tre punti, noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita e chi sarà più forte vincerà”.

Foto: Napoli Twitter