Manolas lascia il ritiro della nazionale e torna a Roma, Kolarov…

La lista degli infortunati in casa Roma è lunga e Kostas Manolas è uno dei nomi che Ranieri spera di recuperare dopo la sosta. Il difensore greco aveva risposto alla chiamata della sua nazionale, ma dopo essersi sottoposto ad alcuni accertamenti dello staff medico della Grecia, il centrale ha fatto ritorno nella Capitale. Il numero 44 giallorosso ha ripreso le terapie per curare il problema al soleo del polpaccio destro e spera di ritornare in campo contro il Napoli. Caso analogo anche per un altro giocatore della Roma, Aleksandar Kolarov. Il terzino, che ha saltato l’ultima gara contro la SPAL per infortunio, ha risposto alla chiamata della Serbia. Anche in questo caso gli esami non hanno dato il via libera al giocatore che sicuramente non prenderà parte alla sfida contro la Germania. A differenza di Manolas, però Kolarov potrebbe restare con la nazionale e recuperare per la sfida del 25 marzo contro il Portogallo.

Foto: agonasport