TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Manolas: “La Roma merita di tornare in Champions. Spalletti il miglior allenatore avuto”

17/10/2025 | 21:09:05

article-post

Kostas Manolas, ex difensore della Roma, che risolse una gara contro l’Inter nel 2016, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della super sfida.

Queste le sue parole: “Sono passati nove anni, è anche ora di cambiare questa statistica. Vincemmo una partita difficile, venivamo da una sconfitta a Torino e dovevamo riscattarci. Andammo in vantaggio nel primo tempo, Banega pareggiò e solo a dieci minuti dalla fine la risolvemmo. Noi eravamo più forti di quell’Inter, ma si trattava comunque di una squadra di livello”.

Su Spalletti. “Per me è l’allenatore migliore che ho avuto nella Roma. E ne sono passati tanti bravi. Ma aveva cura di ogni dettaglio, con lui abbiamo fatto il record di punti della Roma (87, ndr) e anche segnato tanti gol”.

Oggi c’è Gasperini… “È un ottimo allenatore, ha tanta esperienza e sa come far rendere le squadre. La Roma merita di tornare a giocare la Champions League”.

Roma è stata la squadra più importante della sua carriera? “Sicuramente è stata cruciale. Sono arrivato giovane, mi sono affermato definitivamente qui e in ogni partita ho sempre dato tutto. E mi piacerebbe tornare un giorno di questi a vedere una partita”.

Foto: Instagram Pannaxiakos