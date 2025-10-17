Manolas: “La Roma merita di tornare in Champions. Spalletti il miglior allenatore avuto”

17/10/2025 | 21:09:05

Kostas Manolas, ex difensore della Roma, che risolse una gara contro l’Inter nel 2016, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della super sfida.

Queste le sue parole: “Sono passati nove anni, è anche ora di cambiare questa statistica. Vincemmo una partita difficile, venivamo da una sconfitta a Torino e dovevamo riscattarci. Andammo in vantaggio nel primo tempo, Banega pareggiò e solo a dieci minuti dalla fine la risolvemmo. Noi eravamo più forti di quell’Inter, ma si trattava comunque di una squadra di livello”.

Su Spalletti. “Per me è l’allenatore migliore che ho avuto nella Roma. E ne sono passati tanti bravi. Ma aveva cura di ogni dettaglio, con lui abbiamo fatto il record di punti della Roma (87, ndr) e anche segnato tanti gol”.

Oggi c’è Gasperini… “È un ottimo allenatore, ha tanta esperienza e sa come far rendere le squadre. La Roma merita di tornare a giocare la Champions League”.

Roma è stata la squadra più importante della sua carriera? “Sicuramente è stata cruciale. Sono arrivato giovane, mi sono affermato definitivamente qui e in ogni partita ho sempre dato tutto. E mi piacerebbe tornare un giorno di questi a vedere una partita”.

Foto: Instagram Pannaxiakos