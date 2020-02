Manolas e Di Lorenzo fanno volare il Napoli: Toro ancora ko, terza vittoria di fila per Gattuso

Il Napoli vince ancora. Terzo successo di fila per gli azzurri di Gattuso che si impongono per 2-1 contro il Torino nella 26esima giornata di Serie A. Al San Paolo ci pensa Manolas a sbloccare la partita con un perfetto colpo di testa al 19′, poi Insigne e Milik sfiorano il raddoppio in chiusura di primo tempo. Nella ripresa arriva il bis, firmato da Di Lorenzo su assist di Mertens, in pieno recupero il gol della bandiera di Edera. Per il Torino sesta sconfitta di fila e tre ko su tre per Longo da quando è subentrato a Mazzarri. Gattuso consolida il 6° posto e si porta momentaneamente a -3 dalla Roma.

Sabato 29 febbraio

15:00 Lazio-Bologna 2-0 (Luis Alberto, Correa)

18:00 Udinese-Fiorentina RINVIATA

20:45 Napoli-Torino 2-1 (Manolas, Di Lorenzo – Edera)

Domenica 1 marzo

12:30 Milan-Genoa RINVIATA

15:00 Lecce-Atalanta

15:00 Parma-Spal RINVIATA

15:00 Sassuolo-Brescia RINVIATA

18:00 Cagliari-Roma

20:45 Juventus-Inter RINVIATA

Lunedì 2 marzo

20:45 Sampdoria-Verona

Classifica: Lazio 62; Juve* 60; Inter** 54; Atalanta* 45; Roma 42; Napoli 39; Milan* 36; Verona*, Parma** 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo**, Fiorentina* 29; Torino*, Udinese* 27; Lecce 25; Sampdoria* 23; Genoa* 22; Brescia* 16; Spal* 15.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Foto: Twitter ufficiale Napoli