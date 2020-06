Manolas: “Dopo sei anni in Italia finalmente ho vinto un trofeo”. Poi il siparietto con Mertens

Anche Kostas Manolas festeggia il successo della Coppa Italia con il Napoli. Il difensore greco, ex Roma, ha esultato su Instagram pubblicando la foto che lo ritrae intento a baciare la Coppa: “Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo sono molto contento grazie a tutti i miei compagni lo staff. Forza Napoli!”, le sue parole. Poi lo stesso Manolas si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Mertens in diretta su Instagram: “Che ti avevo detto quando sono arrivato?”, la domanda di Kostas. Pronta la risposta del belga: “Che avremmo vinto qualcosa”.

Foto: Instagram personale Manolas