Manolas all’Olympiacos: le cifre e i retroscena di una fuga da Napoli

Kostas Manolas non ha voluto sentire ragioni. Ieri aveva deciso di lasciare Napoli e il Napoli, destinazione Grecia, per firmare con l’Olympiacos, un ritorno nel club che lo ha lanciato e che avrebbe voluto già la scorsa estate. Gli hanno spiegato che sarebbe stato opportuno aspettare almeno la sosta natalizia tra pochi giorni, nulla da fare. Dopo la call conference del pomeriggio (nel frattempo Manolas si era già presentato in sede per firmare il contratto), questi gli accordi definitivi: 2,5 milioni per il cartellino più uno di bonus, la rinuncia alla mensilità di dicembre (circa 400 mila euro più relativa commissione) che porta a un totale di circa 4 milioni.

Manolas aveva un ingaggio da 4 milioni, in Grecia guadagnerà meno della metà a stagione, sarà aiutato da alcuni bonus che potranno far salire gli emolumenti. Di sicuro un’esperienza non indimenticabile, quella del difensore centrale a Napoli, con epilogo per certi versi sconcertante.

Foto: Twitter Uefa