Manolas: “Al Napoli obiettivi importanti. Roma? Non dirò mai perché sono andato via”

Kostas Manolas, nuovo difensore del Napoli, ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi in piazza a Dimaro, sede del ritiro del club azzurro: “Ho trovato un clima molto familiare al Napoli. Ho incontrato Lorenzo, il capitano, che mi ha accolto molto bene e lo ringrazio. Vedo una squadra molto organizzata. Perché sono andato via dalla Roma? Non ve lo dirò mai, è una cosa mia personale. Ancelotti? Non ci sono parole, solo quello che ha vinto può dire tante cose. Questi sono i primi giorni che l’ho incontrato, è stato gentile e mi ha accolto benissimo, farò di tutto per la squadra e raggiungere gli obiettivi che sono importanti. Non ho mai avuto dubbi, sono sicuro sarà la miglior decisione che potevo prendere”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli