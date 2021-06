Manninger: “La mia Austria vi sorprenderà. L’Italia era un gigante addormentato che finalmente si è svegliato”

Alex Manninger, ex portiere austriaco, in passato in Italia con Fiorentina, Siena e Juve, ha parlato della sfida di domani sera a Wembley, tra Italia e Austria.

L’ex portiere, oggi falegname, ha detto la sua sul match.

Queste le sue parole: “Wembley è da pelle d’oca. Pelle d’oca, è uno di quei sei o sette stadi dove vorresti diventare un eroe. Spero riesca a farlo anche la mia Austria. Di cosa mi occupo? Stop dal calcio. Sono un falegname. Il calcio mi aveva svuotato, sono felice così. La gara con l’Italia? Intanto è un onore essere agli ottavi. Non ci eravamo mai spinti così in alto. Di fronte abbiamo un’Italia più affamata che mai, come quella di Lippi o di Conte. Quando la vedi giocare pensi sempre ‘mamma mia, ma come si battono questi?’. Gli azzurri erano un gigante addormentato, si sono svegliati”.

Ci sveli i segreti dell’Austria.

“Innanzitutto un grande allenatore, Franco Foda. Ha cambiato la mentalità, l’approccio alle grandi sfide, ha trasmesso idee di calcio nuove. Ai miei tempi i giocatori erano quasi tutti ‘viennesi’ o del campionato austriaco, ora ce ne sono solo due. Gli altri arrivano tutti dalla Bundesliga. Foda è stato un bravo a trasmettere fame e idee. Non ci sono campioni, ma dei veri leader”.

Due su tutti: Arnautovic e Alaba.

“Il primo può cambiare la partita da un momento all’altro, ha i colpi del campionato. Ho saputo del Bologna, farà molto bene. L’altro è un talento puro che guida la difesa. Occhio al centrocampo poi, è il reparto più forte: non ti lascia respirare”.

Chi l’ha sorpresa di più?

“Baumgartner, il più giovane del gruppo. Visto il gol con l’Ucraina? Occhio. Cito anche Lainer e Kalajdzic. In Serie A potrebbe fare bene”.

Il punto debole?

“L’esperienza. Non siamo mai arrivati a questo livello in un Europeo, quindi se ti tremano le gambe ci può stare. L’Italia può segnare 4 gol con estrema tranquillità, quindi bisogna pungere nei primi 10 minuti. Poi si vede. Possiamo essere la sorpresa”.

L’Italia non prende gol da 11 partite.

“Donnarumma è l’erede di Buffon, anche se come Gigi nessuno mai. Lui è stato qualcos’altro. Ha cambiato il modo di stare in porta. Per 15 anni è stato il numero uno. A 43 anni è tornato a Parma e spero resti lì un altro paio di stagioni. Gigio può essere ciò che è stato lui, un modello per il prossimo decennio”.

In difesa c’è sempre il suo amico Chiellini.

“Si sta facendo vecchio, eh? Scherzi a parte, anche se non gioca ti dà sempre qualcosa in più. Lo ricordo alla Juve, sempre sul pezzo: in allenamento, in partita, perfino a pranzo. Gli altri mangiavano, lui se ne stava lì a parlare di tattica. Con lui o dai mille o resti indietro, ma spero non giochi…”

Chi è la stella degli azzurri?

“La squadra. Non ha campioni come Mbappè o CR7, ma a livello di gruppo è la più forte di tutte”.

Immobile come Schillaci nel 1990 o Paolo Rossi nel 1982: possibile?

“Certo. L’ho conosciuto alla Juve, aveva 18 anni. Mi chiedeva sempre di restare di più per provare i tiri in porta, l’uno contro uno, i rigori. Prendeva la sacca dei palloni e veniva da me. ‘Dai Alex, restiamo un po’. E calciava forte all’angolino, come oggi. Può scrivere la storia della Nazionale”.

Un pronostico