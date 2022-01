Manning (Presidente Toronto): “Insigne? La scorsa estate ho cercato calciatori della nazionale italiana in scadenza”

Il presidente del Toronto Bill Manning ha svelato come è nata la trattativa per portare Lorenzo Insigne in MLS. Le sue parole a sasktoday.ca: “La scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt per vedere quali giocatori della Nazionale italiana che aveva vinto l’Europeo era in scadenza. Lorenzo era uno di questi. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore commerciale in questo mercato. Lorenzo Insigne è stato il primo nome di questa lista”.

FOTO: instagram toronto