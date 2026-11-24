Manna: “Zirkzee? A Manchester ci sono tanti giocatori forti. De Bruyne? Nel mercato può succedere di tutto”

24/11/2026 | 20:37:07

Le parole di Giovanni Manna a Sky: “Zirkzee? Ci sono tanti giocatori forti qui a Manchester, sia nel City che nello United. Ora ci dobbiamo concentrare su quelli di stasera. De Bruyne è un nostro calciatore, ha ancora un contratto fino a fine stagione e poi c’è un’opzione. Il mercato sappiamo com’è, può succedere di tutto, siamo tranquilli e vedremo. L’importante è dare continuità di prestazione come abbiamo fatto sabato e con la Lazio nel secondo tempo prima della sosta. Anche se stasera sembra proibitiva dobbiamo venire qua e giocarcela con gli argomenti giusti, poi concentrarci sul campionato. McTominay? Con l’agente abbiamo bevuto semplicemente un caffè. Ma abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio”.

foto x napoli