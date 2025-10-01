Manna: “Vogliamo riscattare l’ultimo ko. De Bruyne? Nessun caso, se ne è parlato fin troppo”

01/10/2025 | 20:54:19

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato a Sky prima della gara contro lo Sporting Lisbona.

Queste le sue parole: “È’ una partita importante, la prima di Champions davanti al nostro pubblico. Vogliamo misurarci, ci serve per crescere partita dopo partita. Non è una sconfitta a San Siro che ci fa perdere quelli che sono i nostri valori. Siamo tranquilli”.

Avete aperto un dialogo con De Bruyne? “Non penso che ci sia bisogno di aprire un dialogo e penso che si sia parlato anche troppo di questa cosa. Il mister ha fatto una scelta: il giocatore può anche non condividerla, ma deve accettarla. Voleva rimanere sul campo, fa parte del gioco. Siamo focalizzati su oggi, vogliamo fare una grande partita”.

Foto: sito Napoli