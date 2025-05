Manna: “Tutti pensano che lo scudetto sia già nostro, ma c’è ancora da lottare”

23/05/2025 | 20:40:03

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Cagliari, che può valere il quarto scudetto per i campani.

Queste le sue parole: “Basta guardare l’atmosfera allo stadio per capire cosa si può provare. Siamo tutti parte di un ingranaggio, che fin qui ha lavorato bene e ci manca un pezzettino. Siamo emozionati, dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. La squadra ha dato sudore e passione per tutto l’anno, dobbiamo continuare così”.

La giocata di cui è più orgoglioso? “Non c’è qualcosa in particolare, quando si inizia un percorso si cerca di fare le cose con un senso. Abbiamo operato bene in estate, a gennaio siamo stati un po’ sfortunati e forse impreparati ma la squadra ha risposto alla grande”.

Ha dormito? “E’ stata una notte intensa, ho usato qualcosa per dormire. La giornata è stata pesante comunque. Oggi tutti pensano che sia facile, ma non lo sarà. Abbiamo dimostrato di avere attributi e stasera vogliamo portare a casa il risultato”.

Foto: twitter Juventus