Manna: “Sterling? Difficile, ha aspettative economiche importanti. Alisson Santos? Ci piace, ma vedremo”

28/01/2026 | 20:37:58

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Sky anche di mercato: “Sterling è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l’estate e non è un segreto. In questo momento è difficile perché ha aspettative economiche importanti. Alisson Santos? E’ un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai. E’ un calciatore che ha qualità e spunto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Parlarne adesso è irrispettoso perché si sta giocando l’accesso alle prime 8 di Champions. Vediamo poi cosa succederà nei prossimi giorni”.

