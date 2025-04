Manna: “Siamo già nel futuro, abbiamo parlato con tanti calciatori. Ma prima la Champions”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a DAZN pochi minuti prima della sfida di Monza. “Il futuro? Abbiamo visto e parlato con tanti calciatori. Vediamo come finiamo, per noi la Champions che è vicina è fondamentale, non dimentichiamo da dove siamo partiti. Avremo il tempo per completare questa rosa. Su McTominay c’è poco da inventare, era forte e aveva bisogno di sentirsi protagonista al centro di un progetto. Conte lo ha valorizzarlo, ha un livello assoluto umano e calcistico. Ce lo godiamo, siamo contenti e anche lui lo è. Siamo sempre pronti per cogliere simili opportunità”.

Foto: sito Napoli