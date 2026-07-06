Manna: “Se potessi prendere un giocatore dai Mondiali per il Napoli sceglierei Berg”

06/07/2026 | 17:32:17

Manna ha parlato durante la cerimonia della presentazione della maglia del centenario del Napoli, parlando anche dei giocatori che si sono messi in mostra ai Mondiali: “Se potessi prendere un giocatore per il Napoli sceglierei senza dubbio Berg, il centrocampista centrale della Norvegia. È un calciatore molto forte. Ma tutta la squadra mi entusiasma: ha un centrocampo di qualità e interpreta il calcio in maniera moderna”.

foto Twitter juve