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Manna: “Se potessi prendere un giocatore dai Mondiali per il Napoli sceglierei Berg”

06/07/2026 | 17:32:17

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Manna ha parlato durante la cerimonia della presentazione della maglia del centenario del Napoli, parlando anche dei giocatori che si sono messi in mostra ai Mondiali: “Se potessi prendere un giocatore per il Napoli sceglierei senza dubbio Berg, il centrocampista centrale della Norvegia. È un calciatore molto forte. Ma tutta la squadra mi entusiasma: ha un centrocampo di qualità e interpreta il calcio in maniera moderna”.
foto Twitter juve