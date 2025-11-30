Manna: “Se ci saranno occasioni a gennaio le coglieremo, siamo un po’ corti”

30/11/2025 | 20:20:38

Manna ha parlato a DAZN prima di Roma-Napoli: “L’anno scorso la Roma ha fatto un girone di ritorno straordinario, penso sia stata la prima o comunque una delle migliori. Ha fatto una cavalcata notevole. La squadra è stata migliorata, è arrivato un allenatore che si presenta da solo, di grande spessore. Mi spiace stasera che non sia in panchina, perché è una partita di livello, uno spot per il calcio italiano. Speriamo di vedere una grande partita. Oggettivamente adesso siamo corti, è un dato di fatto. Ma non mi va di parlare troppo di mercato, perché sarebbe sminuire il lavoro del mister e quello che stanno facendo i ragazzi. Abbiamo assenze di giocatori determinanti, di spessore, esperienza, qualità e quantità. Anche prima avevamo avuto qualche difficoltà. Il lavoro fatto finora è ottimo: siamo in una posizione di classifica importante, c’è attenzione. Se ci sarà un’opportunità la accoglieremo, faremo valutazioni corrette e saremo pronti. Vediamo”.

