Manna: “Raspadori? A gennaio ha espresso la volontà di giocare di più, non di andare via”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal lunch match contro il Venezia: “Avere tanti italiani è un grandissimo fattore identitario e un grande vantaggio oltre a un motivo di orgoglio mandare 5 giocatori in Nazionale. Spinazzola sta facendo una grande stagione e periamo di ampliare ancora il numero dei convocati, anche se non è facile”.

Su Conte: “Le 12.30 sono sempre un orario ostico per tutti, dovremo partire forti ed essere concentrati. Il mister è al 100% tutti i giorni, siamo determinati a giocare ogni partita per vincere”.

Su Raspadori: “Jack è un calciatore importante che ha fatto grandi cose nel suo percorso. È stato un po’ penalizzato dal sistema di gioco ma lui ci è riuscito, è sempre stato sul pezzo. A gennaio ha espresso la volontà di giocare di più, non di andare via che è diverso. Voleva un ruolo importante, lo aveva già per noi, e ora lo sta confermando con le sue prestazioni. Siamo orgogliosi e contenti di averlo“.

