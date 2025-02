Manna: “Olivera prolungherà. Vuole farlo anche Meret, parleremo con Anguissa nei prossimi mesi”

Durante l’odierna conferenza stampa, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna ha parlato anche delle varie trattative per i rinnovi dei contratti dei giocatori in rosa: “Il contratto di Olivera è pressoché fatto, c’è un accordo col calciatore, siamo tranquilli e contenti, Mathias ha voluto fortemente rinnovare. Vuole fortemente rinnovare anche Alex, non siamo lontani, a dicembre ci siamo dati appuntamento dopo il mercato per essere più tranquilli perché non c’era la necessità di tempi immediati. Siamo tranquilli e ci rivedremo nelle prossime settimane. Frank ha un contratto che prevede due anni di opzione, ma abbiamo parlato anche con loro per cercare di fare un contratto nuovo e renderlo più tranquillo, lo faremo nei prossimi mesi perché non c’è un’incombenza così come non ce l’avevamo con Olivera ma perché lo merita, vuole fortemente restare e faremo le valutazioni più corrette”.

