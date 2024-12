Manna: “Non vogliamo privarci di Raspadori. Mercato? Siamo coperti, ma se ci saranno opportunità le coglieremo”

Il direttore sportivo Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Torino-Napoli. Qui di seguito le sue dichiarazioni, prettamente relative al mercato e il futuro di Raspadori.

“Noi siamo contenti della rosa che abbiamo e siamo coperti. Non giocando le competizioni europee le turnazioni sono più gestibili. Se ci saranno opportunità le coglieremo ma non siamo alla ricerca di specifici profili. Raspadori? Purtroppo non giocare ogni 3 giorni può diventare un vantaggio col tempo ma per alcuni giocatori può essere difficile trovare minutaggio. Giacomo è un giocatore forte in cui crediamo anche se ora ha meno spazio. Non vogliamo privarci di giocatori forti e lui è un giocatore centrale”.

Parla poi del Torino: “Affrontare il Torino non è mai semplice, come tutte le altre squadre. Cerchiamo di non guardare la classifica e crescere giornata dopo giornata, in consapevolezza e autostima”.

