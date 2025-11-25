Manna: “Mercato? In mezzo al campo siamo contati, ci faremo trovare pronti a gennaio. Insigne? Abbiamo altre priorità”

25/11/2025 | 20:37:13

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Sky anche di mercato: “Noi abbiamo fatto un mercato importante in termini numerici e speso abbastanza, ma in mezzo al campo siamo in numero limitato. Gennaio è un mercato di opportunità, vedremo di farci trovare pronti. Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Insigne? Lorenzo è un giocatore forte”.

Foto: x Juventus