Manna: “Mercato di gennaio? Proveremo a farci trovare pronti. Il focus può essere su un centrocampista”

01/12/2025 | 23:23:30

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato a Sky a margine del Gran Galà del Calcio italiano.

Queste le sue parole: “Un applauso per me per l’acquisto di McTominay? No, l’applauso va fatto a lui, perché è riuscito a dimostrare il suo valore e sta continuando a farlo”.

Il mercato di gennaio? “In questo momento parlare di mercato significherebbe sminuire il lavoro dell’allenatore e della squadra. Ci faremo trovare pronti qualora dovessero presentarsi delle occasioni: stiamo lavorando su alcune situazioni e vedremo se ci saranno le possibilità”.

Gli infortuni? “De Bruyne ha un infortunio lungo: tornerà verso fine febbraio. Gilmour rientrerà a fine gennaio, Anguissa un po’ prima. È ovvio che oggi abbiamo l’esigenza di un centrocampista”.

Come è nata la trattativa per McTominay? “Ne abbiamo parlato a inizio giugno di un anno fa: il mercato è lungo e complicato. Non pensavamo che lo United potesse privarsi di lui, ma a un certo punto hanno avuto la necessità di farlo e noi ci siamo fatti trovare pronti. È stata una trattativa veloce e semplice: il ragazzo ha mostrato subito la volontà di far parte del progetto ed è stato determinante, come poi ha dimostrato in campo”.

Ha fatto più di quanto vi aspettaste? “In campo no, forse in fase realizzativa sì. La stagione precedente era arrivato a 10 gol, ma era la prima volta che raggiungeva una cifra così importante”.

Neres? “Gran parte del merito va a Conte, che gli ha trasmesso molto. All’Ajax aveva già fatto grandi cose, poi al Benfica abbiamo colto un’opportunità e ora è arrivato a un livello di maturità importante”.

