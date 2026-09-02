Manna: “Mercato? Abbiamo investito l’anno scorso. McTominay? Siamo tranqulli”

02/09/2026 | 21:01:24

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato al Gran Galà del calcio.

Le sue parole: “McTominay? No, in realtà non lo avevamo programmato. Lui aveva avuto questo episodio in Nazionale a giugno, si è riverificato nelle scorse settimane e abbiamo preferito anticipare la sosta per poterlo riavere con noi a ottobre, visto che è un mese intenso e pieno di partite. Adesso è tranquillo. Stiamo valutando se farà l’intervento in Italia oppure in Inghilterra: noi preferiremmo in Italia, lui in Inghilterra per stare vicino alla famiglia. Però, ecco, sono cose secondarie”.

Il bilancio del calciomercato: “Sicuramente oggi il tifoso del Napoli non ha visto un mercato scoppiettante come quello fatto dagli altri. Noi, però, siamo consapevoli di aver svolto un lavoro importante e anche sostanzioso negli anni passati. L’anno scorso abbiamo investito tanto e preso tanti calciatori, ma non li abbiamo avuti a disposizione per vari motivi; quest’anno speriamo di averli il più possibile. Abbiamo rispettato quelli che sono i nostri parametri e quelle che erano le nostre idee. La squadra per noi è valida per perseguire quelli che sono i nostri obiettivi. Siamo fiduciosi. Ci vuole un po’ di pazienza, perché è cambiata la guida tecnica, ma siamo fiduciosi che il tempo ci ripagherà”.

Giovane fuori dalla lista Champions, il chiarimento su Noa Lang: “La realtà dei fatti è molto chiara. L’anno scorso abbiamo avuto Hojlund e Lucca fino a gennaio, esattamente come quest’anno. In più abbiamo Giovane, che sarà a disposizione in campionato perché è fuori dalla lista Champions per scelte tecniche doverose. Quindi penso che siamo coperti. Noi avremmo voluto accontentare l’allenatore, non perché avesse un capriccio, ma per dargli caratteristiche diverse e poter magari variare o avere delle alternative. Ci abbiamo provato. Che Lang abbia frenato l’arrivo dell’attaccante non è vero: Lang non era in uscita. I giocatori sono rimasti perché noi abbiamo voluto tenerli”.

Il motivo dietro la cessione di Gutierrez : “Abbiamo sacrificato Gutiérrez perché è stata un’operazione per noi economicamente vantaggiosa, che ci ha permesso di avere respiro rispetto ai parametri di cui parlavo prima”.

Una chiosa sul mercato e sulla stagione: “Non siamo riusciti a fare altro e avrei voluto poter fare qualcosa. Tuttavia, per privarci di un calciatore come Lang, che per noi ha giocato anche domenica, sarebbe dovuto partire alle nostre condizioni, come dicevamo noi. A quel punto avremmo fatto altre scelte e valutato insieme all’allenatore. Arriviamo così a dicembre. Speriamo di rimanere ben saldi in tutte e tre le competizioni e poi valuteremo quelle che saranno le prospettive future”.

Foto: sito Napoli