Manna: “McTominay e Hojlund fuori per preservarli. Lukaku? Lo aspettiamo, per noi è un leader”

18/10/2025 | 17:52:51

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con il Torino. Queste le sue parole sulle condizioni di McTominay e Hojlund:

“Giochiamo tante partite, ne abbiamo una di Champions col PSV ed è inutile correre rischi soprattutto per Rasmus che ha una affaticamento muscolare. Scott ha preso un colpo, abbiamo deciso di comune accordo di preservarli. Lukaku? Per lui l’ultimo periodo non è stato facile, ora sta terminando l’iter riabilitativo in Belgio. Dovrebbe tornare in Italia nelle prossime settimane, se non questa la prossima. Lo aspettiamo, per noi è un leader, il nostro centravanti”.

