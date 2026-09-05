Manna: “McTominay? 28 giorni per l’idoneità sportiva. Vuole rinnovare, ma vanno fatte coincidere le cose”

05/09/2026 | 17:30:23

Manna ha parlato a Dazn soffermandosi su McTominay: “Ci sono 28 giorni per l’idoneità sportiva perché prenderà farmaci anticoagulanti vietati. Per due settimane deve stare a riposo, poi riprende l’attività agonistica senza contatti. Quindi al contrario di quello che ho letto, i tempi sono questi, poi magari il ragazzo sarà in ritardo di condizione o ci saranno complicazioni, questo lo vedremo strada facendo. Ma per questo abbiamo scelto questo momento per l’intervento così c’è la sosta per averlo ad ottobre quando ci saranno nove partite. McTominay? Lui ha detto se non sa se rinnoverà ma perché non è questo l’argomento principale del momento. Ha due anni di contratto ancora, lui vuole rinnovare e anche noi, però le cose vanno fatte coincidere e non sempre è semplice. Però noi ci stiamo provando”.

foto x napoli