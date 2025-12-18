Manna: “Lukaku non è ancora in condizione di giocare. Mainoo? Faremo le giuste valutazioni”

18/12/2025

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Sportmediaset prima della sfida contro il Milan: “Sicuramente siamo contenti che Romelu sia rientrato in gruppo. Non è ancora in condizione di giocare, lo ha detto anche il mister, però comunque è un ragazzo di personalità, ci dà una mano. Siamo contenti, per noi è importante, vediamo nelle prossime settimane come crescerà la sua condizione. Mainoo? Io ho sempre detto che dobbiamo essere molto riflessivi e accorti nel mercato di gennaio, abbiamo calciatori forti fuori che prima o poi rientreranno. Dobbiamo fare le valutazioni giuste, aspettiamo le novità dei prossimi giorni e poi vediamo di conseguenza. Problemi internamente noi non li abbiamo mai avuti in realtà, l’uscita di Conte non è stata polemica ma più un grido di allarme. Dentro di noi siamo sempre stati compatti e uniti. Abbiamo fatto due sconfitte dopo un periodo estremamente positivo, è fisiologico, non si possono vincere tutte le partite. Soprattutto in questo momento in cui il dispendio di energie è enorme e la rosa è limitata in questo momento”.

