Manna: “Lukaku? Ci saranno conseguenze. Il gruppo viene prima di tutto”

06/04/2026 | 20:40:26

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan.

Le sue parole: “Partita importante, arriviamo da un momento positivo e vogliamo dare continuità. Siamo due squadre vicine e ben allenate, sarà una bella partita e anche tosta. Giovane? Preso a gennaio, ci serviva un attaccante. Oggi ha una grande occasione, se l’è guadagnata e penso che ci darà una mano”.

Aggiornamenti su Lukaku? “La situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in Nazionale, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli: non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze, ma il calcio va avanti e oggi gioca Giovane”.

Il buon momento vi conforta sul rafforzamento della squadra? “La squadra era stata allungata per questo motivo, ci conforta il lavoro fatto in campo: altrimenti non saremo qui. Abbiamo grande fiducia: abbiamo avuto delle defezioni, ma ci siamo sempre adattati e abbiamo sempre combattuto. Ora stanno rientrando, ce li godiamo e vogliamo regalare una bella partita a questi tifosi”.

Foto: sito Napoli