Manna: “Lucca è forte, ci vuole pazienza e ci aspettiamo delle risposte da lui. La Coppa Italia è un obiettivo importante, manca da 5 anni a Napoli”

03/12/2025 | 17:36:43

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dal match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“La squadra è più completa rispetto all’anno scorso. Lucca è forte, ci vuole pazienza e ci aspettiamo delle risposte da lui, è un giocatore su cui abbiamo investito. Lukaku? Sta lavorando, sta crescendo, ma non dobbiamo avere fretta, viene da un infortunio importante, in particolare per la sua struttura muscolare. Non gli mettiamo troppe ansie. La Coppa Italia? È un obiettivo importante, manca da 5 anni a Napoli. Ci sono dei giocatori che stanno lavorando bene e si devono far trovare pronti. Abbiamo in campo una buona formazione, con qualche esperimento, ma sono sicuro che approcceremo il match nel modo giusto”.

