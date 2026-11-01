Manna: “Lucca e Beukema? Ci vuole pazienza, ma neanche troppa”

01/11/2026 | 20:16:00

Le parole di Giovanni Manna a Dazn: “E’ importante perché non abbiamo mai fatto due vittorie di fila e per dare continuità. Dobbiamo fare prestazione contro una squadra forte, che viene da un momento complicato ma non va sottovalutata. Cerchiamo di mettere i nostri valori in campo. Lucca e Beukema? Bisogna avere pazienza, ma neanche troppa perché il tifoso non ha mai pazienza. Lorenzo ha tutto deve dimostrare ogni giorno di valere la maglia del Napoli. Mi aspetto una prestazione importante, da lì arrivano i gol. Marianucci è in crescita, ha energia e positività, ci può dare una mano per come stiamo giocando in questo momento”.

foto x napoli