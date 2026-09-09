Manna: “Lang? Fuori perché non ha avuto un comportamento non idoneo ieri in allenamento”

09/09/2026 | 20:42:50

Manna ha parlato a Prime Video: “Lang? Ieri non ha avuto un comportamento non idoneo in allenamento, si è scusato e l’episodio è chiuso ma oggi guarderà la partita dalla tribuna e da domani sarà nuovamente a disposizione. De Bruyne? La prima è andata male purtroppo perché si è fatto male. Ci porta qualità ed esperienza internazionale, ma il Napoli non è Kevin De Bruyne, il Napoli è una squadra che ha dei valori e che deve metterli in campo”.

foto x napoli