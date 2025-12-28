Manna: “Il blocco del mercato? Per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane. Faremo di necessità virtù”

28/12/2025 | 15:26:05

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del match con la Cremonese. Queste le sue parole:

“Possibilità di permanenza? I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno il fatto di vestire la maglia del Napoli. Lorenzo l’abbiamo voluto, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Intanto pensiamo alla partita, poi a gennaio vedremo. Il blocco del mercato? Per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Si è cercato di uniformare la regola con la Uefa, ma ti permette di fare dei correttivi. Faremo di necessità virtù”.

