Manna: “Giovane è un ragazzo di prospettiva. Janlu Sanchez? Ci piace, non lo nascondiamo”

25/01/2026 | 17:40:41

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Skysport pochi minuti prima della partita con la Juventus. Queste le sue parole:

“Giovane? Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni generali non sono ottimali e abbiamo dovuto aspettare le uscite. Ragazzo di prospettiva, speriamo ci dia energie e spensieratezza. Janlu Sanchez? E’ un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace, non lo nascondiamo. Lavoriamo in condizioni non ottimali, prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta. Ci sono 10 giorni, vediamo”.

Foto: X Juventus