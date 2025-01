Manna: “Garnacho e Adeyemi ci piacciono, ma non pagheremo cifre fuori mercato”

Le parole rilasciate a DAZN dal ds del Napoli Giovanni Manna. Il tema principale è stato, ovviamente, il mercato in entrata. Focus sui nomi Adeyemi-Garnacho, confermati dal dirigente ex Juve, che ha ammesso però l’interesse anche per altri prospetti.

“Sicuramente sono due giocatori che ci piacciono, ma non sono gli unici. Valuteremo anche le opportunità che si potranno presentare nell’ultimo periodo, stiamo valutando un po’ di cose. Sicuramente non andremo a pagare prezzi fuori mercato. Vogliamo fare il possibile per migliorare e sostituire Kvara, che purtroppo c’è stata questa cessione che è stata necessaria per la volontà del calciatore e per le nostre dinamiche. Rispetteremo i nostri parametri, non ci tiriamo indietro, ma dovranno esserci le condizioni giusti. Noi dobbiamo rispettare i nostri parametri anche salariali. Abbiamo anche qualche altra idea, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai nostri tifosi, perché non sarebbe corretto, ma sicuramente faremo il possibile per migliorare la squadra”.