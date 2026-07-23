Manna: “Dobbiamo prendere giocatori che aggiungano valore al Napoli, servono delle scelte”

23/07/2026 | 16:10:34

Giovanni Manna ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Napoli: “Con Allegri abbiamo un confronto quotidiano. Lui è motivato, arriva da una stagione dove per la prima volta non ha centrato l’obiettivo. Noi possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. Per quanto riguarda la gestione, ogni allenatore ha una metodologia diversa. Aspettiamo il rientro dei nazionali e poi faremo le valutazioni corrette. Dobbiamo fare delle scelte sul mercato, che in Italia è fermo eccetto la Fiorentina. Dobbiamo prendere dei giocatori che possono portare un valore aggiunto alla squadra”.

Foto: x napoli