Manna: “Dimissioni Conte? Solo voci strumentalizzate. Il confronto è stato giusto”

22/11/2025 | 20:39:19

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Dimissioni Conte? C’è stata tanta e troppa enfasi, tante cose sono state strumentalizzate ma va bene così. I confronti sono naturali, ci sono anche quando si vince. Abbiamo fatto una brutta partita a Bologna, perdendo contro una squadra forte. Siamo pronti per ripartire”. Cosa intende per strumentalizzazione? “Ci sono state tante voci, si è parlato anche di dimissioni ma il mister ha lanciato un segnale di allarme e non ci vedo niente di male. Il nostro è un gruppo serio, con dei valori, siamo tranquilli”.

La scelta di Neres e Lang titolari? “E’ più un tema di necessità perché non abbiamo centrocampisti, ci sono sono Elmas e Vergara. Oggi Lang ha la possibilità di giocare da titolare per la seconda volta in stagione e ci aspettiamo risposte, deve ripagare la fiducia sul campo come tutti gli altri”.

