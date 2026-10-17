Manna: “De Bruyne se sta bene può giocare ovunque. Lucca deve capire la responsabilità di una maglia indossata da Cavani, Higuain e Lukaku”

17/10/2026 | 14:38:03

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato così a Dazn: “Lucca? L’ho visto bene in settimana, è entrato quasi sempre bene. Poi ha fatto qualche scelta sbagliata che non gli è stata perdonata. Deve capire la responsabilità di una maglia indossata da Cavani, Higuain e Lukaku. Deve fare una prestazione importante, da Napoli. Non deve sentire la pressione. De Bruyne è un campione e, se sta bene, può giocare dove vuole. È chiaro che va supportato e aiutato Abbiamo fatto un po’ di fatica, ma lui ci ha fatto vincere delle partite. È a disposizione e, se ci sarà bisogno, ci darà una mano”.

foto x napoli