Manna: “De Bruyne? È un campione. Alisson Santos ha le caratteristiche per migliorarci e dare una mano al mister”

20/03/2026 | 11:17:58

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha concesso un’intervista a DAZN. Queste le sue parole:

“De Bruyne? Arriva da un periodo di lungodegenza purtroppo per noi. È tornato in un buono stato di forma, in una buona condizione. Ha lavorato molto, ma da qui a dire che è meglio di quanto è arrivato… È difficile, sono 4 mesi che non gioca. È un campione, è intelligente, sono sicuro che ci possa dare una mano in queste partite. Avere tutti i big a disposizione? Sicuramente siamo contenti di averli, non li abbiamo avuti quasi per tutta la stagione. Averli a disposizione per noi è un valore aggiunto, spetta al mister utilizzarli al meglio. Averli a disposizione da inizio anno? La stagione è comunque positiva, nelle difficoltà siamo sempre riusciti a trovare soluzioni e bisogna dare atto al mister, alla squadra e allo staff di aver lavorato molto bene. È chiaro che l’avevamo pensata in modo diverso, ci aspettavamo una crescita durante l’anno, era una squadra praticamente nuova. Non è stato così, ma non abbiamo rimpianti, abbiamo portato a casa un titolo. Dobbiamo consolidare la nostra posizione in classifica. Alisson Santos? È un ragazzo molto umile, ha fatto un percorso molto lungo per arrivare a un calcio importante, ha le caratteristiche che ricercavamo per migliorarci e dare una mano al mister. Spesso è subentrato allo Sporting CP, penso sia stata una buona opportunità, viste le condizioni in cui operavamo a gennaio”.

Foto: X Juventus