Manna: “Conte punta all’eccellenza, ma è normale che ci siano delle criticità”

Sabato 1 marzo, alle ore 18:00, andrà in scena lo scontro diretto tra Napoli e Inter. Una gara molto importante che potrebbe indirizzare, almeno in parte, la corsa scudetto di questa stagione. A parlarne è stato il direttore sportivo del club partenopeo Manna. Queste le sue parole a Sky Sport: “Conte è un valore aggiunto sempre, un allenatore con questo carisma, con questa esperienza. Ti dà sempre qualcosa, in ogni momento, in quelli positivi e in quelli negativi che capitano all’interno di una stagione. Lavoriamo con una persona che cerca sempre l’eccellenza, lo standard è molto alto. Serve lavorare in modo corretto e leale per raggiungere gli obiettivi tutti insieme. Bisogna essere attaccati alla realtà. Stiamo facendo un campionato importante con un percorso importante, sappiamo da dove arriviamo. Normale che ci siano delle criticità, sia ambientali che di pressione. Vanno fatti degli step e si possono fare con il tempo. Noi siamo felici, dobbiamo essere contenti di quanto fatto fino a qui, possiamo cullare un sogno ma dobbiamo essere realistici”.

FOTO: Twitter Juventus